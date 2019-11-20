Сотрудники посольства РФ в США посетили находящегося под арестом россиянина Буркова

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства посетили в следственном изоляторе в Александрии (штат Вирджиния) экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

"Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова. Находимся в постоянном контакте с Алексеем, его родственниками и адвокатом. Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов", - заявили дипломаты.