Четверо находившихся в Ираке детей вернулись в Ярославскую область

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Четверо детей, ранее находившихся в Ираке, вернулись в среду в Ярославскую область. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Вечером в понедельник в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил в Россию 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада.

"Спецтранспорт прибыл на территорию субъекта. Мы на этом ставим точку по возращению детей с войны из иракской тюрьмы. В регион прибыло четверо детей, дети не нуждаются ни в чем, они полностью под государственным патронатом. Дети прибыли вместе с законными представителями", - сказал Крупин.

По его словам, возраст прибывших в регион детей - от двух до 10 лет. Все они прошли медицинское обследование. "Всеми органами власти и местного самоуправления консолидированы усилия для дальнейшей помощи детям и их социальной адаптации", - добавил Крупин.