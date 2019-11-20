Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Новый российский мегапроект

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание бoлее 4 млн человек, проживающих в Мoскве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. Отсутствие конечных остановок на вокзалах в разы увеличило количество новых маршрутов, как в Москве, так и по области. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).

По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут в часы пик. Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

О первых диаметрах

Первый железнодорожный диаметр ("Белорусско-Савеловский") с 28 станциями протянулся на 52 км от подмосковного Одинцова до Лобни. Когда завершатся все этапы строительства МЦД-1, у пассажиров появится возможность сделать пересадку на 12 станциях метро, двух станциях МЦК и шести станциях радиальных направлений Московской железной дороги. С МЦД-1 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 20 районов Москвы, в том числе Можайского, Кунцева, Фили-Давыдкова, Пресненского, Тверского, Отрадного, Коптева.

МЦД-2 ("Курско-Рижский") от Нахабина до Подольска - это 80 км, 38 станций, возможность пересадки на 13 станциях метро, двух станциях МЦК, семи станциях радиальных направлений железной дороги. Диаметр сделает доступнее городской транспорт для жителей 27 районов Москвы, включая Южное Бутово, Бирюлево Западное, Царицыно, Марьино, Текстильщики, Аэропорт, Южное Тушино.

Предполагается, что первые два диаметра на 6% разгрузят северный и северо-западный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро, на 8% - север Калужско-Рижской линии, на 10% - запад и северо-запад Таганско-Краснопресненской линии, на 11% - всю Филевскую линию, на 12% - запад Арбатско-Покровской линии, на 6% - юг Замоскворецкой линии.

Задолго до запуска движения стартовало масштабное обновление навигации в транспорте Москвы, а накануне в вагонах подземки начали расклеивать совмещенные схемы с новыми уникальными цветами линий : МЦД-1 - "физалис", МЦД-2 - "фуксия". МЦД-3 - "папайя", МЦД-4 - "ментол" и МЦД-5 - "зеленый луг". Благодаря новым цветам трассы диаметральных маршрутов визуально легче отличить от линий метро. Всего к запуску МЦД в столичном метро заменено более 100 тыс. элементов навигации, из них более 28 тыс. - это карты в подвижном составе.

На МЦД - дешевле

По подсчетам мэрии Москвы, установленные тарифы позволят экономить москвичам до 50% от ежедневных затрат, а для приезжающих из Московской области - до 75%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что житель Подольска, например, сейчас тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза.

Как ранее сообщал ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра столицы Максим Ликсутов, власти проработали тарифы таким образом, чтобы они стимулировали пассажиров пользоваться новыми железнодорожными магистралями.

"Нам поручено установить такие тарифы на МЦД, чтобы они не были препятствием для активного использования новой услуги. Прежде всего, новый тариф должен быть комфортным для пассажиров, но при этом его стоит грамотно интегрировать в существующую транспортную тарифную систему Москвы и области в рамках отдельных тарифных зон. Кроме того, тарифная система должна стимулировать пассажиров на выбор сквозных маршрутов", - сказал он, отметив, что на фоне предстоящих операционных затрат - на новую железнодорожную инфраструктуру, поезда, современные пассажирские сервисы - "расходы многократно перекроют доходы, и дополнительная прибыль не ожидается".

Правила оплаты проезда

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет обычными билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Владельцам карт "Тройка", купленных до 20 ноября, для возможности оплаты проезда необходимо их перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов. Для проезда по МЦД надо будет дважды валидировать билет - на входе и выходе, сделать это можно либо на турникетах, либо, где их нет, на специальных аппаратах для валидации билетов, - они есть на всех станциях.

В случае, если валидация не была совершена, система примет пассажира за "зайца" и заблокирует карту, ее разблокировка обойдется в 150 рублей. Операция по разблокировке проводится в кассах АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК). Ранее в ЦППК пообещали, что будет действовать так называемый льготный период, в который карты блокироваться не будут, дата его завершения не уточнялась.

Подвижной состав

Оператором первых двух диаметров станет АО "ЦППК". Для этого ранее по результатам открытых конкурсов компания заключила контракт с Тверским вагоностроительным заводом (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") на поставку 24 шестивагонных и 15 семивагонных поездов "Иволга". Составы собраны с учетом пожеланий пассажиров: там есть держатели для горячих напитков, мягкие панели, на которые можно опираться при передвижении стоя, крючки для одежды, туалетные модули, пеленальные столики, в каждом кресле есть USB-розетки.

На диаметрах создадут более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки. На первом этапе "Иволги" будут ходить в смешанном режиме с обычными электричками.