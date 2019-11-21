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Создатели российского аналога "Википедии" планируют перевести его на другие языки

В этом заинтересованы прежде всего Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, рассказал ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отечественный аналог "Википедии", который запустится на базе Большой российской энциклопедии в 2022 году, может быть впоследствии переведен на другие языки. Как сообщил в интервью корреспонденту ТАСС ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец, в этом заинтересованы прежде всего страны БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

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"У нас есть коллеги по БРИКС, которые очень нуждаются в энциклопедии, потому как им не очень хочется пользоваться "Британникой" (американская универсальная энциклопедия - прим. ТАСС). Универсальные энциклопедии - большая редкость. Национальные есть, и на самом деле таких сильных больших энциклопедий сейчас три - "Британника", [немецкая энциклопедия] Брокгауз и мы. При этом у нас, конечно, наименьшее количество читателей из-за нераспространенности сейчас русского языка", - сказал собеседник агентства.

По словам ответственного редактора, для того чтобы впоследствии перевести создаваемый БРЭ портал на другие языки, есть научно-редакционный потенциал, но это влечет за собой очень серьезные затраты. "По идее, эта задача стоит, потому что очень многие страны заинтересованы в нашем универсальном контенте. У нас же национальный контент составляет 22-23%, все остальное - универсальный контент. И это не только страны БРИКС, но и СНГ", - добавил Кравец.

Проект портала Большой российской энциклопедии впервые представят 21 ноября на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии.

На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитай
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У портала Большой российской энциклопедии нет задачи заменить "Википедию"
Как отметил ответственный редактор издательства Сергей Кравец, это прежде всего образовательный проект
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