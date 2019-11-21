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Глава Group-IB обратился в полицию после инцидента с таксистом в центре Москвы

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков обратился в полицию с заявлением о нападении на него в центре Москвы таксиста, против которого он был вынужден использовать газовый баллончик. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании, которая специализируется на предотвращении кибератак.

"Вчера вечером Илья Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью после инцидента, произошедшего 20 ноября из-за постоянно создаваемой таксистами пробки возле отеля Four Seasons. Сачков попросил нескольких водителей такси уехать. Из одной из машин вышел водитель и начал угрожать. Угрозы дошли до физических действий, в этот момент Сачков использовал газовый баллончик из соображений самозащиты", - рассказали в Group-IB.

В компании также подчеркнули, что Сачков не был задержан.

Ранее в четверг в столичном главке МВД ТАСС сообщили, что полиция начала проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. По данным полиции, таксист заявил, что мужчина требовал от одного из водителей немедленно уехать, а в ответ на отказ начал стрелять из газового пистолета по нему и еще одному человеку. В главке уточнили, что в отделение был доставлен житель Москвы 1986 года рождения, не назвав его имени.

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