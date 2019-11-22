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Минздрав уточнил, на что распространяется утвержденная антитабачная концепция

В ведомстве отметили, что положения концепции применимы также к вейпам и системам нагревания табака

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Антитабачная концепция Минздрава РФ до 2035 года, утвержденная кабмином, распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака, пояснил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

"Принципиально важным является то, что Концепция направлена на снижение потребления не только табака, но и электронных сигарет. Соответственно ее положения применимы по отношению к вейпам и системам нагревания табака", - написал он.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции в стране, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.

Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

Согласно документу, число курильщиков среди взрослого населения к 2035 году должно снизиться до 21%. За исходные данные приняты значения по состоянию на 31 декабря 2018 года, согласно которым в РФ зафиксировано 29% курильщиков среди взрослого населения. Планируется, что к 2025 году показатели должны снизиться до 26%, к 2030 году - до 23,5%.

Также должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая к концу 2018 года составляла 1,6 тыс. штук. К 2035 году страна должна достигнуть показателя 1000 штук.

В прошлой версии антитабачной концепции указывалось также снижение курения среди детей - с 15,1% в конце 2018 года до 10% в 2035-м.

О нацпроекте

Разработку программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

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