Эксперт: новые анализы для желающих получить права не улучшат безопасность на дорогах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ввод сдачи анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю в медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, не изменит к лучшему ситуацию с безопасностью на дорогах. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

"Это будет достаточно серьезный урон для кошелька людей, которые сейчас живут и так не очень хорошо, и неплохая прибавка к доходу чиновников, которые это дело учинили. А вот с точки зрения безопасности на дорогах, это не очень сильно повлияет, потому что предусмотреть ситуацию, которая может произойти внезапно, полагаю, сложно. Да, люди выпивают за рулем, да, люди употребляют запрещенные средства, которые их дурманят, но это прерогатива других органов, которые должны с этим бороться", - сказал он.

По его мнению, достаточно уже имеющихся проверок нарколога. "Мне кажется, что и сегодня не так плохо нарколог проверяет приходящего за справкой и квалифицированно дает ответы. Если есть какие-то редкие отдельные случаи нарушения этой деятельности, в чем я сомневаюсь, то это единичные случаи, никак не массовый порядок, а вот вытаскивание денег из граждан, имеющих автомобили, серьезная нагрузка, потому что сегодня это наиболее незащищенная часть населения, из которой можно вытаскивать деньги, пока они не перестанут ездить на своих машинах", - считает эксперт.

Хайцеэр считает неоправданно высокой и возросшую стоимость медицинского освидетельствования. "<…> Сумма на эту процедуру не до конца оправдана. Я уже не говорю о том, что количество содержания алкоголя в крови не соответствует сегодняшним требованиям <…>", - добавил он.

В начале июля Минздрав предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

В четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.