Неэффективно и затратно, или Зачем неоправданно усложнять получение водительских прав

Игорь Моржаретто — о том, что бороться с пьянством за рулем действительно нужно "как-то с умом"

22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава РФ, который вводил бы изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Получить медицинскую справку, судя по всему, стало бы сложнее и дороже. Однако ведомство отозвало свои предложения. Раскритиковал инициативу и президент Владимир Путин. Подозреваются все Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил в своем Telegram-канале, что ведомство планирует дополнительно проанализировать методы, которые используют для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность при "адекватном ценообразовании" в регионах. Путин же, похоже, слов особо не выбирал, окрестив инициативу Минздрава "чушью какой-то". "Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств. Это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — заявил президент. С Путиным здесь трудно не согласиться. Было ясно, что нововведения, хотя формально и должны были вводиться с благими целями, на самом деле пользы не принесут. Итак, как это выглядело изначально: приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н". В чем же суть этого недлинного документа (все-то одна страничка!) с таким безумно длинным названием? Из предыдущего приказа четырехлетней давности ИСКЛЮЧАЛИСЬ всего-то два одинаковых предложения из пунктов 6.8 и 6.9: "при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами". Раньше в этих пунктах, в переводе с казенного языка на обычный русский, было записано примерно следующее: если во время медосмотра врач начинает подозревать (а он ведь специалист и знает все признаки и симптомы!), что человек позволяет себе регулярно выпивать или, не приведи господь, балуется "травкой", то следует его пренепременно отправить на специализированные анализы. Чтобы подозрения подтвердить или опровергнуть.

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Если есть намеки на употребление наркотиков — вперед, сдавать анализ мочи на определение наличия психоактивных веществ, следы которых можно обнаружить даже через три-четыре месяца. Похоже, пациент регулярно и неумеренно выпивает? Надо для проверки сдать кровь на качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Маркер покажет, если человек регулярно употреблял крепкие напитки в больших дозах как минимум последние месяц-два. Теперь же эти два анализа просто становились бы обязательными! Даже если кандидат в водители — молодая девушка, чемпион по плаванию и просто красавица, дополнительные два-три визита в медицинские учреждения для того, чтобы получить справку, гарантированы. Ну а если у человека все-таки хотя бы один из показателей вышел из пределов нормы, то путь-дорожка его лежала бы в диспансер на медицинское обследование, где его изучат врачи-терапевты, психиатры и наркологи, проведут разные исследования — инструментальные и лабораторные. То есть логика чиновников Минздрава понятна: давайте, пока ничего не случилось, на всякий случай проверим на предмет потребления наркотиков и алкоголя абсолютно всех. Может, кого и выловим… Хорошая идея. Только очень обидная (за что меня заранее включили в список подозреваемых?!) и по большому счету бесполезная. Но зато какая выгодная. По большому счету Для начала: по правилам ОМС (обязательного медицинского страхования) ни один из этих двух анализов не является бесплатным. Я познакомился с сайтами ведущих сетевых медицинских центров и лабораторий — и не порадовался. Стоимость первого анализа — на определение наличия психоактивных веществ в моче — варьируется от 1,6 тыс. (на один, конкретный, вид наркотика) до 3–3,5 тыс. рублей (комплексный). Проходить, естественно, заставили бы более сложный и дорогой. Результат — только через пять-шесть дней. Второй анализ, "на алкоголизм", еще дороже: цена 4–5 тыс. рублей. Результат — через три рабочих дня. Круто! Получается, что каждый кандидат на получение "водительской" справки должен заплатить не только 700–800 рублей за медкомиссию, но еще и 7–8 тыс. за два анализа! И потерять дней пять в придачу!

А теперь маленькая задачка для средней школы. По правилам, эта самая водительская справка нужна всем, кто оправляется на обучение в автошколу и собирается сдавать экзамены на права, — это раз. Ежегодно новые водительские удостоверения у нас получают около 1,5 млн человек. Далее, уже действующие водительские права у нас имеют почти 50 млн человек; раз в 10 лет права приходится менять. Итого еще 5 млн клиентов в год. Еще справка нужна тем, кто попал под "лишенческую" статью и остался на несколько месяцев или лет без прав. (В их числе — не только, кстати, пьяницы, но и те, кто, скажем, очень сильно превысил скорость или не уступил дорогу пожарной машине.)

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При возврате прав медсправку надо предъявить обязательно, и число "лишенцев" — примерно 0,5 млн в год. В итоге получается, что ежегодно в стране выдается примерно 7 млн медицинских "водительских" справок. И если обязать всех перед этим сдать по два анализа за 7 тыс. рублей, в итоге получается астрономическая сумма! Непонятно, зачем медицинским центрам и их лабораториям заниматься лечением людей, когда можно зарабатывать на спокойную жизнь только выдачей медсправок! И никаких тебе жалоб на неправильное лечение… И это еще надо учесть, что я не рассматривал сопутствующую проблему — а во всех ли российских городах и весях есть лаборатории, которые могут провести подобные исследования? И не придется ли жителю поселка Умба, что в Мурманской области, ехать 360 км до областного центра, чтобы сдать анализ? А потом еще раз через неделю, чтобы его забрать? Но давайте все-таки оставим досужие разговоры о том, что новые анализы вводятся исключительно для того, чтобы некие медицинские структуры заработали миллиарды. Так же, как и о том, что по сути новации могут быть чудовищно опасными с точки зрения коррупции (это вам любой юрист подтвердит), ведь от подписи врача-нарколога (да что там — от действий любого лаборанта!) может зависеть — получит человек права или нет. Допустим, что авторами документа руководило исключительно праведное стремление не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков. Ни одного! И только поэтому решили брать на анализ мочу и кровь у всех поголовно. Эффективность исследований Но вот незадача — ни один из предполагавшихся анализов абсолютную истину не выдает! Например, по словам наркологов, CDT в сыворотке крови позволяет выявить частоту употребления алкоголя только в тех случаях, когда пациент несколько раз в течение месяца выпивал изрядные дозы. Скажем, раз в неделю по пол-литра. А если он дважды в день для аппетита перед едой пьет по 100 грамм водки, то анализ этого может и не определить.

Есть еще вот такой момент: концентрация в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина может быть повышена не только из-за злоупотребления алкоголем. CDT-тест может давать высокий результат при беременности, приеме гормональной заместительной терапии, некоторых заболеваниях печени, диабете и других нарушениях. Так что, возможно, таким людям пришлось бы проходить дополнительно несколько исследований, чтобы доказать: нет, я не алкоголик! Извините, но я простой диабетик.

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В общем, особого смысла в новом приказе не видят даже наркологи. Спрашивал! Подобные тесты, наверное, было бы неплохо проводить в том случае, если водитель уже попадался нетрезвым за рулем. Но для всех?.. Тем более что в интернете уже вовсю обсуждают способы, как подтасовать результаты этих анализов. Например, сдать чужую, "здоровую" мочу вместо своей. Ведь не поставишь же полицейского возле каждого туалета в поликлинике. В конце концов, можно потерпеть и даже на месяц сократить дозу потребляемого алкоголя, сдать анализ. А потом — на радостях пуститься во все тяжкие. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков, говоря об инициативе ведомства, сказал, что "понимает заботу Минздрава о повышении безопасности дорожного движения и желание убрать с дорог всех, кто склонен к пьянству или употреблению наркотиков". Однако надо ли для этого всех поголовно водителей отправлять на сложные и, главное, дорогие анализы? И если даже для "богатой" Москвы дополнительный побор в 7–8 тыс. кажется чрезмерным, то как отнесутся к идее заплатить такие деньги жители регионов, представить несложно.