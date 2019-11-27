Госзаказ и мода. Зачем выводят новые породы собак?

В мире существует около 400 пород собак, и на этом селекционеры не останавливаются. Зоозащитники призывают контролировать разведение, беспокоясь о судьбе щенков

Русалка для горожан В 2013 году зооинженер Юлия Лакатош зарегистрировала в Российской кинологической федерации (РКФ) новую породу — русская салонная собака (сокращенно — русалка). Это миниатюрная рыжая собака с длинной шерстью и стоячими ушами, по характеру уравновешенная и веселая. Работать над новой породой Лакатош начала в 1996 году. Она учла растущий спрос на декоративных собак и решила, что будет выводить маленькую породу: проще пристроить щенков, которые выбраковываются из дальнейшей селекции, да и содержать небольших собак легче.

На эту тему Утвержден список потенциально опасных собак. Что нужно о них знать и стоит ли бояться?

Она сформулировала предварительный стандарт новой породы — набор внешних характеристик и качеств, которые не встречаются в таком сочетании других породах. И выбрала собак-основателей с подходящими признаками: брудастость (шерсть равномерно отрастает по корпусу, ногам и морде) решила взять от ши-тцу, стоячие уши — от йоркширского терьера, а рыжий окрас — еще от нескольких пород. Составила схему скрещивания. От первых шести пар появилось 24 щенка, из них в дальнейшем процессе участвовали всего четыре суки, которые максимально соответствовали желаемым параметрам. Затем подключались и другие породы. "Чистокровным считается животное, имеющее четыре поколения в себе. Но при выведении породы все немного по-другому, потому что нужно считать от особей, которые содержат в себе все признаки, а там идет несколько поколений до этого, а потом еще появляются собаки, которые внешне подходят под стандарт породы, но в дальнейшем могут выщеплять первоначальные признаки", — говорит она. На очищение породы и закрепление может уйти несколько десятилетий. Порода русской салонной собаки все еще совершенствуется. Сколько всего пород собак Существует несколько реестров пород собак — как национальных, так и международных. Один из наиболее строгих — список Международной кинологической федерации (МКФ). В нем сейчас 342 породы, из них десять — российские. Это южнорусская овчарка, восточно-сибирская лайка, русско-европейская лайка, западно-сибирская лайка, самоедская собака, русский той, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, русский черный терьер, русская псовая борзая. Кроме того, МКФ ведет список предварительно признанных пород, за развитием которых пока наблюдают. Сейчас их десять, в том числе и включенная в сентябре 2019 года якутская лайка. Не признанные на международном уровне породы могут быть признаны на национальном. Так, в РКФ выделяют еще восемь российских пород: бурят-монгольская собака, восточноевропейская овчарка, московская сторожевая, русская цветная болонка, русский охотничий спаниель, русская салонная собака, русская пегая гончая, хортая. И породную группу (пока еще не порода) шалайки, которая культивируется ведомственным питомником "Аэрофлота" для работы на обнаружение запрещенных веществ в аэропорту. Также есть породы, которые еще не зарегистрированы нигде: либо они очень редкие, либо руки у заводчиков не дошли. Собаки для работы и для отдыха Новые породы выводятся потому, что человеку потребовались животные с определенными характеристиками, считает Лакатош. "Собака домашняя может существовать только с человеком. Соответственно, развитие собаководства и пород собак происходит параллельно социально-историческому развитию человека. От этого зависит и мода, востребованность каких-то пород. Если война, разруха, воровство, будут востребованы крупные охранные собаки. Если, как сейчас в России, нация стареет, люди живут в городах, то спросом будут пользоваться маленькие комнатные собачки", — говорит она.

На эту тему Собаки прошлого века. Что экспонаты биологического музея могут рассказать о развитии медицины

Древние породы собак появлялись в результате бессознательного отбора человеком: берегли особей, более полезных в приоритетной сфере. Например, расцвет охотничьих пород приходится на Средние века, когда люди добывали мясо преимущественно охотой. На территориях, где традиционно разводили овец, развивались пастушьи породы. Позже к разведению стали подходить более осознанно. В СССР, например, существовал питомник "Красная звезда", где вывели породу русский черный терьер (нужна была "большая злющая собака для охраны мест заключения и народного хозяйства", отмечает Лакатош), восточноевропейская овчарка, московская сторожевая, московский водолаз. В Чехословакии для создания служебной собаки скрестили немецкую овчарку и карпатского волка, выведя породу чешский волчак, добавляет президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский. Советские селекционеры также "отшлифовали" породу кавказской овчарки, которая должна переносить морозы и быть достаточно смелой, чтобы охранять стада от волков. Госзаказа на выведение новых пород сейчас нет, но сохраняется негласный социальный заказ и мода, говорят эксперты. Людям в городах нужны собаки-компаньоны — небольшие, спокойные и общительные, хорошо ладящие с детьми. Поэтому в последние десятилетия появилось несколько таких пород. Еще в период СССР были выведены породы русский той (длинношерстный и короткошерстный) и русская цветная болонка. Уражевский говорит, что болонка была очень популярна в 1980-е годы, но с открытием железного занавеса жители Союза заинтересовались иностранными декоративными породами, которые стали доступны, — мальтезе, котон-де-тулеар, хаванез. Местных селекционеров это не остановило. В конце 1990-х петербурженка Нина Насибова вывела миниатюрную породу петербургская орхидея, чуть позже появилась ее вариация — невский флер. В Москве Юлия Лакатош занималась выведением русалки. Примерно в это же время в Одессе Ирина Бахарева вывела породу одис — одесская домашняя идеальная собака, это мини-копия южнорусской овчарки. По словам Лакатош, никто не ставит перед селекционерами целей вроде "вывести к 2025 году пять новых пород". Этим занимаются энтузиасты, готовые тратить время и деньги, заниматься продвижением. "Это дело случая. Настолько все это шатко и непредсказуемо… Есть попытки выведения пород, которые ничем не заканчиваются. Но, скорее всего, мы о них не узнаем", — говорит она. Вдохновение в прошлом

На эту тему В Сибири намерены восстановить популяцию якутской охотничьей лайки

Процесс выведения новых пород собак сейчас значительно упростился — доступны генетические экспертизы, которые позволяют выявить наследственные отклонения и склонность к заболеваниям, а через интернет проще найти нужных собак для скрещивания и пристроить выбракованных щенков. Но процесс все равно занимает десятилетия. По словам Уражевского, в США любят экспериментировать с новыми породами, торопятся, поэтому большой процент больных собак. В России, говорит он, этим занимаются профессионалы, есть большой опыт выведения новых пород, есть старые клубы, поэтому многие национальные породы становятся популярными во всем мире. Отдельным направлением селекции в последние годы в России стало восстановление исчезающих пород. Например, якутская лайка, которая только в этом году формально появилась в реестре МКФ, — не новая. Эти собаки давно использовались на Крайнем севере, но в середине XX века их численность стала снижаться из-за повсеместной механизации. В 1998 году группа энтузиастов решила возродить породу, выработала стандарт, и сейчас разведением занимаются 35 питомников. В Якутии также идут работы по возрождению породы охотничьей лайки, популяция которой чуть не была уничтожена в середине прошлого века из-за болезней. Для восстановления породы используются ДНК-тесты и клонированные особи. В Красноярском крае начали возрождать породу эвенкийской лайки. Представителей аборигенной породы уже не осталось, поэтому селекционеры выискивают среди поголовья собак тех, кто в наибольшей степени отвечает древнему стандарту. В Нарьян-Маре озаботились сохранением породы ненецкой лайки, которая использовалась коренными жителями для выпаса оленей. Новые породы и бездомные животные Любителей собак негласно можно разделить на две категории — тех, кто предпочитает породистых животных, и тех, кто призывает забирать собак с улиц и из приютов. Юлия Лакатош и Владимир Уражевский предостерегают, что подбирать бездомную собаку небезопасно. "Когда мы берем из приюта, мы не знаем, каким животное вырастет. Можем взять хомячка, как в том анекдоте, а вырастет белый медведь. Или можем взять в семью с маленькими детьми, а вырастет агрессивная собака, с которой не справимся", — говорит Уражевский. Лакатош добавляет, что многие уличные собаки не нуждаются в контакте с человеком, не привязаны к нему, и в квартиру их брать бессмысленно — ей будет хотеться на волю, она будет грызть мебель, а хозяин будет считать, что он плохо воспитывает. Поэтому гораздо надежнее выбирать под себя породистую собаку, которая обладает определенными качествами.