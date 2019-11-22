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В Новороссийске сняли режим ЧС, введенный из-за усиления ветра

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в городе к воскресенью

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Новороссийска сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе, введенный накануне из-за ураганного ветра, оставив все экстренные службы в режиме повышенной готовности. Об этом вечером в пятницу написал у себя на странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

Накануне в Новороссийске ввели режим ЧС из-за ветра, который в минувшие сутки достигал 37 м/с, в школах города в пятницу были отменены занятия, ветром была повреждена кровля одной из школ, специалисты оперативно отремонтировали ее. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Новороссийске только к воскресенью.

"Принято решение снять режим ЧС в Новороссийске, но при этом сохраняется режим повышенной готовности. По прогнозу погоды до конца следующих суток сохраняется северо-восточный ветер 25-30 м/с. Завтра днем 22-27 м/с, дневные температуры 6-8 тепла, ночью около нуля", - говорится в сообщении Дяченко.

Уточняется, что за сутки в городе зафиксировано более 300 обращений от граждан о проблемах с энергоснабжением из-за порывов линий ветром, большая часть заявок отработана.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продлило экстренное предупреждение по ветру на территории региона еще на сутки.

Теги
РоссияКраснодарский край
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