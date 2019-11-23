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Посольство РФ подтвердило задержание в Малайзии судна с россиянином и украинцами на борту

В диппредставительстве сообщили, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

СИНГАПУР, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство России подтвердило задержание в территориальных водах Малайзии судна, на борту которого находились один россиянин и 22 гражданина Украины. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии в Куала-Лумпуре.

"Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна", - отметили в посольстве.

"По информации от Агентства по охране морских границ Малайзии, судно было задержано 21 ноября, на его борту находились один гражданин России и 22 граждан Украины", - рассказали в диппредставительстве, добавив, что посольство внимательно следит за развитием ситуации.

Как отметило в пятницу издание The Star, подобные правонарушения грозят штрафом в размере до 100 тыс. ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Теги
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