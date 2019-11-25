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Медведев: Вербицкая всю жизнь боролась за сохранение богатства русского языка

Премьер-министр выразил соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Санкт-Петербургского государственного университета и бывший ректор вуза Людмила Вербицкая на протяжении всей жизни стремилась сохранить богатство и красоту русского языка.

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Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это невосполнимая потеря для российской и мировой лингвистики, для родных и близких, для всех нас. Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", - отметил премьер.

Кроме того, Медведев отметил вклад Вербицкой в подготовку новых поколений специалистов и педагогов по русскому языку и литературе, а также ее успешное руководство Санкт-Петербургским государственным университетом.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичВербицкая, Людмила Алексеевна
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