Медведев: Вербицкая всю жизнь боролась за сохранение богатства русского языка

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это невосполнимая потеря для российской и мировой лингвистики, для родных и близких, для всех нас. Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", - отметил премьер.

Кроме того, Медведев отметил вклад Вербицкой в подготовку новых поколений специалистов и педагогов по русскому языку и литературе, а также ее успешное руководство Санкт-Петербургским государственным университетом.