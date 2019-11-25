Вода в Азовском море начнет возвращаться к стандартному уровню с 26 ноября

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Вода в Азовском море, которая впервые за 20 лет отошла от берегов на 100 м в Краснодарском крае и Ростовской области, начнет возвращаться с 26 ноября, об этом в понедельник ТАСС рассказали синоптики регионов.

Ранее сообщалось, что из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 м от берега, аналогичное явление наблюдается и в Ростовской области вблизи городов Азов и Таганрог.

"Как только восточный ветер стихнет, море вернется в свои берега, а это произойдет уже не далее, чем завтра", - сказал ТАСС руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Как уточнила ТАСС начальник гидрометцентра Ростовской области Елена Назарова, вода в Азовском море на побережья Ростовской области уже начала возвращаться.

"Сейчас северо-восточный ветер ослабевает, но он сохраняется, поэтому восстановление воды мы ожидаем, но постепенное. А 27 ноября мы ждем поворот ветра на юго-западный, это нагонный ветер, поэтому уровни воды не только восстановятся, но и немного повысятся", - сказала она.

О природном явлении

На Кубани, редкое явление привлекло внимание любителей джипинга. В Ейском районе края порядка 10 автомобилей повышенной проходимости, водители которых решили проехать по песчаному дну моря, застряли в минувшие выходные в его текстуре. Помощь спасателей не потребовалась, автомобилисты эвакуировали машины собственными силами, однако у некоторых ушло на это более суток.

Вода от берегов отошла из-за усиления скорости ветра до 19 м/с. В пресс-службах администраций районов Кубани, где произошёл отлив, ТАСС уточнили, что ущерба не причинено. Уровень воды ни в одном из городов не опустился до опасных значений.