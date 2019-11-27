Twitter удалит аккаунты, которыми не пользовались более шести месяцев

Администрация Twitter рассылает предупреждения пользователям, которые не заходили в социальную сеть более шести месяцев. По данным The Verge , такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря.

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Эту информацию изданию подтвердил официальный представитель Twitter, сославшись на правила соцсети в отношении неактивных аккаунтов. "Мы начали активно обращаться ко многим владельцам аккаунтов, которыми не пользовались более шести месяцев, чтобы сообщить, что их профили могут быть навсегда удалены из-за длительного бездействия", - сообщили в Twitter.

Представитель соцсети также пояснил, что удаление не произойдет одномоментно, процесс займет несколько месяцев.

Отмечается, что у Twitter пока нет точки зрения по поводу аккаунтов умерших. В компании ищут решения для того, чтобы была возможность увековечить память, используя такой профиль.