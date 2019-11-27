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Большинство россиян предпочитают не вести переговоры с руководством перед увольнением

Согласно исследованию "Авито. Работа", 49% респондентов уходят со своей работы из-за зарплаты
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© Петр Ковалев/ТАСC

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (62%) не ведут переговоры с работодателем перед увольнением, а предпочитают молча покинуть компанию. Об этом говорится в исследовании портала по трудоустройству "Авито. Работа".

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"62% россиян не говорят с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом с работы, которая их не устраивает, а предпочитают молча увольняться", - говорится в сообщении, которое распространено в среду.

Согласно исследованию, только треть сотрудников беседуют с руководством перед увольнением.

Примерно половина опрошенных (49%) уходят со своей работы из-за зарплаты, четверть планирует сменить сферу деятельности, а каждый пятый хочет работать ближе к дому.

В пресс-службе "Авито. Работа" рассказали, что опрос проводился с 30 августа по 18 сентября 2019 года среди 1700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий.

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