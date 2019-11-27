Роспотребнадзор напомнил об ответственности туроператоров в связи с ЧП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туроператор или страховая компания должны нести расходы по перевозке и лечению российских туристов в случае чрезвычайной ситуации за рубежом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в связи с ЧП в Доминикане.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"Все реальные и обоснованные расходы потребителей (на лечение, перевозку любым видом транспорта, оказание юридических услуг, услуг переводчиков, услуг связи) должны быть компенсированы туроператором (или страховой компанией), если чрезвычайное происшествие произошло в рамках услуг, включенных в турпродукт (это как правило, перелет, размещение, трансфер, поездки с гидом-переводчиком). Возмещаются также убытки потребителей, связанные с утратой имущества", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, турист вправе требовать компенсации морального вреда и снижения стоимости оплаченных услуг. Роспотребнадзор также напоминает, что по вопросам туристских услуг можно обратиться на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8-800-555-49-43. "Иск о защите прав потребителей можно подать в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по месту заключения договора. При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (при цене иска менее 1 млн рублей)", - говорится в сообщении ведомства.

Во вторник туристический автобус, по данным Ростуризма, столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате происшествия никто не погиб.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие, в тяжелом состоянии находятся семь человек, состояние еще 20 госпитализированных оценивается как удовлетворительное