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Отравление газом в школе в Нижегородской области

Ростехнадзор не выявил нарушений на ГРС в нижегородском селе, где дети отравились газом

В компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которой принадлежит объект, ранее сообщали, что станция работает штатно, а утечек выявлено не было

ТАСС, 27 ноября. Ростехнадзор подтвердил отсутствие нарушений технологического режима на газораспределительной станции (ГРС) "Вад" Нижегородской области, где произошел выброс газа, в результате которого в Вадской средней школе 25 ноября отравились дети. Об этом в среду ТАСС сообщила и.о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Татьяна Любавина.

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Инцидент произошел 25 ноября, в больницу доставили 44 ребенка и одного взрослого, после медосмотра их отпустили домой. По предварительным данным правительства региона, причиной стал выброс газа в ходе плановых работ на газораспределительной станции, находящейся в нескольких километрах от школы, газовое облако попало в школу через открытые форточки в здании. В компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которой принадлежит объект, сообщали, что газораспределительная станция работает штатно, утечек не выявлено.

"Ростехнадзор подтвердил отсутствие нарушений технологического режима работы ГРС "Вад" Нижегородской области", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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