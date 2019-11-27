Ростехнадзор не выявил нарушений на ГРС в нижегородском селе, где дети отравились газом

ТАСС, 27 ноября. Ростехнадзор подтвердил отсутствие нарушений технологического режима на газораспределительной станции (ГРС) "Вад" Нижегородской области, где произошел выброс газа, в результате которого в Вадской средней школе 25 ноября отравились дети. Об этом в среду ТАСС сообщила и.о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Татьяна Любавина.

Инцидент произошел 25 ноября, в больницу доставили 44 ребенка и одного взрослого, после медосмотра их отпустили домой. По предварительным данным правительства региона, причиной стал выброс газа в ходе плановых работ на газораспределительной станции, находящейся в нескольких километрах от школы, газовое облако попало в школу через открытые форточки в здании. В компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которой принадлежит объект, сообщали, что газораспределительная станция работает штатно, утечек не выявлено.

"Ростехнадзор подтвердил отсутствие нарушений технологического режима работы ГРС "Вад" Нижегородской области", - сказала собеседница агентства.