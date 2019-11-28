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Джереми Кларксон обвинил Грету Тунберг в гибели жанра автомобильного шоу

Телеведущий уверен, что его программа вносит больший вклад в дело сохранения окружающей среды

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Британский телеведущий Джереми Кларксон подверг критике деятельность 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, обвинив ее в гибели жанра автомобильного шоу. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете The Sun.

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"Все, кто моложе 25 лет, кого я знаю, совсем не интересуются машинами. Грета Тунберг убила автомобильное шоу. Их учат в школе, прежде чем они скажут "мама" и "папа", что машины - это зло", - сказал ведущий программы The Grand Tour.

Несмотря на критику известного шоумена деятельности шведской экоактивистки, проблема глобального изменения климата не обошла стороной и его автомобильного шоу. Так, в новом выпуске The Grand Tour, первая серия которого выйдет 13 декабря, Кларксон вместе со своими соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсоном Мэй преодолеют преимущественно по воде маршрут из Камбоджи во Вьетнам протяженностью 800 км. Трио ведущих также воспользуются велосипедами, чтобы внести свой вклад в популяризацию экологически чистого транспорта.

Британский ведущий уверен, что его программа вносит больший вклад в дело сохранения окружающей среды, чем усилия шведской экоактивистки. "Если ходить вокруг да около и говорить, что мы все умрем, то это не решит ничего", - добавил он.

Джереми Кларксон приобрел мировую известность благодаря телешоу Top Gear, став в нем ведущим в 1988 году. После выхода нового формата передачи в 2002 году при участии двух соведущих Джеймса Мэй и Ричарда Хаммонда она стала самой популярной на втором канале Би-би-си и транслировалась более чем в сотне стран.

В 2015 году Кларксон ушел с Би-би-си, поскольку вещательная корпорация не продлила с ним контракт из-за его ссоры с техническим продюсером, завершившейся потасовкой. Вслед за ним ушли также Мэй и Хаммонд. Впоследствии все трое подписали контракт с видеосервисом Amazon Video и снимают автомобильное шоу The Grand Tour.

Теги
ШвецияВеликобританияТунберг, Грета
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