В аэропортах Грузии туристам стали дарить вино

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Бутылки вина с надписью - "Вы только что прибыли на родину вина" - начали раздавать всем иностранным туристам, прибывающим в Грузию самолетом. Как объяснили в Национальной администрации туризма, подарочное вино произведено из красного сорта Саперави, его будут раздавать лишь гражданам других государств.

"Мы начали очень позитивную кампанию в трех международных аэропортах Грузии, в рамках которой будем передавать бутылку вина прибывшим в Грузию туристам, надписи на которой рассказывают о гостеприимстве нашей страны", - сказала глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, которая сама дарила прибывшим гостям вино на паспортном контроле в Тбилисском аэропорту.

Этикетка на английском языке гласит: "Вы только что прибыли на родину вина и уже знаете, что самым важным словом у нас считается "Гамарджоба" (Здравствуйте). Грузия - рай кулинарии. Тут вас встретят душевные люди с положительными эмоциями. Быть хозяином для гостей - это наше второе имя, и в подтверждение примите маленький подарок как знак неповторимого путешествия! Желаем приятно провести время! До встречи! С уважением, Грузия!".

Эта форма подарков с оригинальным посланием с первых же минут настраивает на позитив туристов, у которых появляется желание вновь посетить Грузию и поделиться своими эмоциями с друзьями, уверены в администрации туризма.

По данным Национального агентства вина, за десять месяцев Грузия экспортировала более 75,6 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Грузия и вино

Грузия - единственная страна, где вино делается только из местных сортов винограда, и где также сохранена уникальная технология его изготовления и хранения в глиняных кувшинах - квеври. В 2013 году этот метод производства вина был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Из известных в мире 5 тыс. сортов винограда около 500 происходят из Грузии.

В ноябре 2017 года грузинское вино было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое древнее в мире - его начали производить 8 тыс. лет назад, примерно на тысячу лет раньше, чем на Ближнем Востоке. В сообщении на сайте Книги рекордов отмечается, что "вино, изготовленное в период 6000 - 5800 гг. до н.э. (период раннего неолита), было обнаружено благодаря химическому анализу фрагментов древней керамики, найденной во время археологических раскопок в поселениях Гадачрили-гора и Шулавери-гора примерно в 50 км от Тбилиси".