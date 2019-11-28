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Онкологи Кубани показали результаты первых операций на лице девочки в "маске Бэтмена"

По словам врачей, заживление тканей, с которых удалили часть родимого пятна, идет хорошо
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"Девочка-бабочка". Почему малышку из США будут лечить краснодарские онкологи

КРАСНОДАР, 28 ноября /ТАСС/. Краснодарские врачи-онкологи показали результаты первой серии операций по удалению новообразования с лица шестимесячной пациентки из США.

"Удалена часть новообразование на лбу пациентки, ее доля составляет порядка 1/8 площади всего новообразование. Медицинскую повязку с этой области сняли, процесс заживления тканей идет хорошо", - рассказал ТАСС коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Ранее сообщалось, что краснодарские онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка полутора лет. Сейчас угрозы перерождения новообразования в раковое нет.

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