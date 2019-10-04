"Девочка-бабочка". Почему малышку из США будут лечить краснодарские онкологи

Краснодарские онкологи после предварительной консультации решили взяться за лечение шестимесячной девочки из США Луны Феннер с родимым пятном на лице, которое кто-то называет "маской Бэтмена", а кто-то — "бабочкой"

Опасность пятна в том, что оно может переродиться в онкологическое образование. Кроме того, малышка и ее мама на своей родине, в США, уже столкнулись с негативными высказываниями в свой адрес: не раз младенца называли "монстром", и это было не самое неприятное высказывание из всех. История Луны Луна родилась в марте 2019-го в США с необычным пятном на лице. Пятно, конечно, встревожило маму девочки Кэрол Феннер, и она вскоре обратилась за консультациями к врачам в США. Тогда выяснилось, что кроме эстетической есть более серьезная проблема: новообразование на лице ребенка может переродиться в меланому — онкологическое заболевание.

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Многочисленные обращения за помощью к медикам на родине успехом не увенчались. Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей сегодня по итогам первичного осмотра, врач-онколог, руководитель клиники фотодинамической терапии Павел Попов, который будет лечить девочку, врачи в Америке предлагали лишь традиционное хирургическое лечение с проведением порядка 80 операций в течение пяти лет под общим инкубационным наркозом на длительный период времени. Организм ребенка мог не выдержать наркоза, поэтому врачи предлагали подождать, когда девочка подрастет. Кроме того, операции планировалось проводить в разных медицинских учреждениях. "Они предложили схему лечения, которая не укладывается в рамки страховой медицины", — пояснил Попов. Из-за этого мама девочки и начала бить тревогу у себя на родине, привлекать общественное внимание к проблеме, о ней неоднократно писали зарубежные СМИ. Об истории Луны краснодарские онкологи узнали из интернета. "Наша клиника занимается отслеживаем пациентов с редкими заболеваниями. Нас сильно зацепила ситуация, что врачи Америки отказали в проведении хирургического вмешательства матери девочки, началась ее травля, мы предложили провести операцию", — рассказал ТАСС коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. Надежды на кубанскую медицину 25 сентября Кэрол Феннер вместе с дочерью прилетели из Майами в Краснодар. Отец Луны остался дома — нужно работать. "В любом случае я собиралась на этот серьезный шаг, сделать эту операцию. Со мной связался доктор из России, он пообещал, что результаты будут, я видела его работы, они мне понравились и я решила прилететь сюда. В моем окружении все были чрезвычайно удивлены этим решением", — сказала журналистам Кэрол Феннер после приземления в Краснодаре.

Описание Переводчик, Кэрол и Луна Феннер и коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин © Максим Романов/ТАСС

Она добавила, что лечение будет проводиться за счет средств благотворительного фонда, не уточняя, какого именно. Представители клиники сообщили, что в России маленькая пациентка и ее мама пробудут от года до полутора лет, первая операция запланирована на октябрь. Лечением девочки займется доктор Павел Попов. По итогам предварительной консультации Краснодарские врачи подтвердили имеющийся диагноз: у шестимесячной Луны меланоцитарный невус. "Это генетическая аномалия. К сожалению, у Луны новообразование занимает такую сложную область, как центральная часть лица, с поражением век. Проблема меланоцитарных невусов в том, что они не являются стабильными образованиями, с течением времени у них накапливаются изменения, которые приводят к превращению невуса в злокачественную опухоль — меланому. Невусы, такие, как у Луны, имеют способность перерождаться практически в 100% случаев, причем в ее случае это может произойти в ближайшие годы после рождения. Следовательно, откладывать лечение не представляется возможным. Случай Луны выходит за рамки всех существующих стандартов. Шесть, максимум восемь операций будет проведено, на лечение потребуется год-полтора", — сказал на пресс-конференции Павел Попов. Он пояснил, что, если бы речь не шла об угрозе жизни ребенка, то косметическую проблему могли бы решить иным способом. Лечение будет проводиться методом фотодинамической терапии с применением лазера под местной анестезией, первая операция состоится уже в октябре. По итогам предварительного осмотра, опасности перерождения новообразования в злокачественное на данный момент нет, но такая угроза как раз может возникнуть именно за 1,5 года, в течение которых краснодарские хирурги взялись вылечить ребенка. Алексуткин добавил, что сейчас Луна и ее мама Кэрол уже адаптировались к пребыванию в Краснодаре, акклиматизация практически закончилась. Их узнают на улицах Краснодара, просят сфотографироваться на память. Но, чтобы исключить возможность заболевания респираторными инфекциями, врачи ограничили пребывание малышки в общественных местах, поэтому принять участие в пресс-конференции они, к сожалению, не смогли. "Самый большой дискомфорт, который они сейчас ощущают, это температурный режим", — сказал Алексуткин. В Майами, где живет семья девочки, круглогодично стоит жаркая погода, а в Краснодаре начинается осень, температура воздуха в вечернее время опускается до +15. Медицина на Кубани Павел Попов — основатель фотодинамической терапии в России. "В начале 2000-х годов фотодинамическая терапия в России была в зачаточном состоянии", — сказал онколог журналистам. Он пояснил, что 20 лет назад, когда он только начал заниматься этим направлением, не было необходимого оборудования, неоднократно запчасти для приборов изготавливали на заводах по его просьбе. За время работы в этом направлении хирург провел огромное количество операций, порой и более сложных, когда речь шла уже о спасении людей, так как новообразования успевали переродиться в злокачественные. На пресс-конференции журналистам представили еще одну маленькую пациентку Попова с таким же диагнозом, которую удалось вылечить всего за два месяца. По словам Попова, наработки в области фотодинамической терапии существовали в 60-е годы прошлого века и в США, но там это направление не нашло развития. В последние годы медицина на Кубани активно развивается благодаря оказываемой региону господдержке. В крае проводят все больше уникальных операций, закупается современное оборудование.

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