МИД России продолжает отслеживать ситуацию с ДТП в Доминикане

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России продолжает следить за развитием ситуации с российскими гражданами, которые пострадали в ДТП в Доминиканской Республике. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"Мы находимся в постоянном контакте с пострадавшими, в том числе через страховых агентов, с их близкими, с туристической компанией ANEX Tour и, конечно, с местным властями. Так что держим эту ситуацию на контроле", - сказала она.

Захарова добавила, что с желанием помочь пострадавшим выступили и российские общественные деятели. "Надо отдать должное и российским гражданам, и общественным деятелям, которые моментально инициативно заявили о возможности и желании оказать помощь пострадавшим. Одним из них был доктор [глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид] Рошаль", - сказала она.

По данным Ростуризма, во вторник туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Никто не погиб, семь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.