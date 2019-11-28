"Известия": итальянский язык хотят включить в программу ЕГЭ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ хочет добиться включения итальянского языка в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя форума Эрнесто Ферленги.

"Важное направление нашей деятельности - сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение - это самый эффективный вид инвестиций. И одним из ключевых направлений нашей работы в этой сфере станет стремление включить итальянский в число иностранных языков, по которым можно было бы сдавать ЕГЭ в России", - сказал изданию Ферленги.

Газета отмечает, что итальянский, как и французский, входит в тройку самых популярных изучаемых иностранных языков в России. Отмечается, в настоящее время итальянский изучают около 14-15 тыс. российских школьников и студентов. Сейчас в формате ЕГЭ можно сдать пять языков: английский, который выбирают 96% выпускников, немецкий, французский, испанский и китайский. По данным газеты, иностранный язык сдает каждый девятый выпускник.

Как сообщает газета, в Рособрнадзоре к идее отнеслись сдержанно и отметили, что она требует проработки. "Нужно оценить количество выпускников, которые изучают итальянский язык, определить потребности вузов, готовых учитывать итальянский язык в качестве вступительного испытания, наличие специалистов как для разработки контрольных измерительных материалов, так и для проверки экзаменационных работ по итальянскому языку", - пояснил "Известиям" начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

При этом в образовательных учреждениях к инициативе отнеслись положительно. "Это замечательная идея. У нас созданы все условия для того, чтобы итальянский язык стал предметом, по которому можно проводить ЕГЭ", - рассказали газете на кафедре романских языков МГИМО. Также там отметили, что интерес к итальянскому языку постоянно растет.

"Известия" отмечают, что интерес взаимный: русский язык в свою очередь является третьим по популярности в Италии после английского и французского. Уточняется, что в десятках итальянских школ он входит в обязательную программу. Эрнесто Ферленги добавил, что взаимный интерес итальянцев и россиян в будущем будет только расти.