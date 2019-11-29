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Акции протеста в Гонконге

Генконсульство РФ предупредило о новых акциях протеста в Гонконге в выходные

Российских туристов призвали "следить за новостями при планировании поездок"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Новые протестные акции планируются в Гонконге в ближайшие три дня. Об этом в пятницу генеральное консульство РФ предупредило российских граждан, находящихся в специальном административном районе Китая.

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Как отмечается в сообщении генконсульства в Facebook, массовые акции в Гонконге запланированы на 29 и 30 ноября, а также на 1 декабря. Они будут проходить в районе делового центра города, двух районах в материковой части и в популярном туристическом квартале на оконечности полуострова Коулун.

В этой связи генконсульство призвало туристов "следить за новостями при планировании поездок".

Теги
РоссияКитайАкции протеста в Гонконге
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