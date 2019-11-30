Глава Минздрава Доминиканы навестил в больницах пострадавших в ДТП россиян

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Доминиканской Республики Рафаэль Санчес в пятницу встретился с находящимися в госпиталях российскими туристами, пострадавшими в результате ДТП с автобусом во вторник, сообщает агентство Prensa Latina .

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

По его словам, пациенты находятся в стабильном состоянии, многие уже скоро смогут отправиться домой. "Важно то, что не было погибших, а многие из пострадавших продолжат процесс восстановления на родине, когда они будут выписаны из наших госпиталей в ближайшие дни", - приводит агентство слова министра.

Автобус с туристами во вторник столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В салоне находились 39 российских туристов и два гида, в результате происшествия никто не погиб. В больницах на данный момент продолжают оставаться 19 туристов, несколько получивших медицинское обслуживание уже вылетели в Москву.