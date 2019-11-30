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Теракт на Лондонском мосту

Королева Великобритании выразила соболезнования родным жертв теракта в Лондоне

Монарх также отметила смелость тех, кто рисковал своими жизнями для того, чтобы защитить других людей
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ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта, совершенного в пятницу в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

Как отмечается в послании, монарх адресует "свои мысли, молитвы и самые глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих любимых" во время теракта. Елизавета II также отметила "смелых людей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их".

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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