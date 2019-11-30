Королева Великобритании выразила соболезнования родным жертв теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта, совершенного в пятницу в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

Как отмечается в послании, монарх адресует "свои мысли, молитвы и самые глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих любимых" во время теракта. Елизавета II также отметила "смелых людей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их".