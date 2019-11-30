В Краснодаре восстановили подачу воды и тепла в домах 35 тыс. жителей

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу горячей воды и отопления в домах 35 тыс. жителей Краснодара, нарушенную аварией на теплосетях, сообщила в субботу пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Тепло и горячую воду в 120 домах, в которых проживают 35 тыс. человек, и 20 соцобъектов в центре Краснодара отключили накануне из-за прорыва на старейшей теплотрассе города. Сейчас температура воздуха в городе 10 градусов выше нуля.

"30 ноября подачу тепла и горячей воды возобновили", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, движение транспорта на участке улицы Титаровской, перекрытое на время работ, восстановлено.