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В Краснодаре восстановили подачу воды и тепла в домах 35 тыс. жителей

Авария на старейшей теплотрассе города произошла 29 ноября

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу горячей воды и отопления в домах 35 тыс. жителей Краснодара, нарушенную аварией на теплосетях, сообщила в субботу пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Тепло и горячую воду в 120 домах, в которых проживают 35 тыс. человек, и 20 соцобъектов в центре Краснодара отключили накануне из-за прорыва на старейшей теплотрассе города. Сейчас температура воздуха в городе 10 градусов выше нуля.

"30 ноября подачу тепла и горячей воды возобновили", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, движение транспорта на участке улицы Титаровской, перекрытое на время работ, восстановлено.

Теги
РоссияКраснодарский край
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