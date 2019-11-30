{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт на Лондонском мосту

Число полицейских патрулей в Лондоне существенно увеличили после теракта

Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик сообщила также о пересмотре программы развлекательных мероприятий, безопасность которых полиции необходимо гарантировать

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик сообщила в субботу о том, что улицы Лондона усиленно патрулируются после совершенного накануне террористического акта.

На эту тему
Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

"В Лондоне вы увидите существенное увеличение числа вооруженных полицейских. Мы пересматриваем программу развлекательных мероприятий, чтобы гарантировать, что они будут безопасными", - сказала она журналистам по итогам посещения места преступления на Лондонском мосту.

"У нас много туристов, магазины открыты, люди ведут свою обычную жизнь. Мы не позволим преступникам, как этот, взять под контроль наш город", - заявила шеф столичной полиции.

"Следствие идет очень быстро", - гарантировала Дик, повторив, что, полиция не считает, что у преступника были сообщники. "Мы полагаем, что этот человек действовал в одиночку, мы продолжим расследование", - сказала она.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
Реклама на ТАСС
Историка Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС