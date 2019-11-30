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Специалисты не выявили превышения вредных веществ вблизи загоревшейся свалки в Ульяновске

Жалоб от местных жителей не поступало

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Эксперты не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в жилой зоне рядом со свалкой отходов в Ульяновске. Вечером 29 ноября там случился пожар. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства природы и цикличной экономики региона.

Промышленные отходы загорелись на территории предприятия по переработке мусора "Промутилизация" на площади около 500 кв. м. Пострадавших нет. По последним данным, тление мусора с горением мелкими очагами продолжается.

"Лабораторный анализ не выявил превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне Заволжья после возгорания на полигоне в промзоне. Превышений по фенолу, диоксиду серы, сероводороду, аммиаку, гидрофториду, гидрохлориду, сумме предельных и непредельных углеводородов не выявлено, концентрации находятся в пределах допустимых концентраций согласно гигиеническим нормам. Жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории полигона, где произошло возгорание, отмечены превышения ПДК по формальдегиду, диоксиду азота, оксида углерода и взвешенным веществам.

"Высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение нигде не зарегистрированы", - уточняется в сообщении.

По информации специалистов областного гидрометцентра, проводивших исследования, всего было отобрано 44 пробы воздуха на предмет возможного химического загрязнения в четырех точках в Ульяновске. Анализ проводился по определению в атмосферном воздухе 11 ингредиентов: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, диоксид серы, сероводород, аммиак, гидрофторид, гидрохлорид, сумма предельных и непредельных углеводородов. Все материалы будут переданы в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, поскольку полигон подлежит федеральному надзору.

Полигон расположен на выезде из города, недалеко от Димитровградского шоссе. Предприятие "Промутилизация" занимается сбором и транспортировкой опасных отходов, утилизирует отходы нефтепродуктов.

Теги
РоссияУльяновская область
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