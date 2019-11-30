МЧС уточнило площадь пожара на свалке в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ульяновской области в субботу уточнило площадь пожара на полигоне предприятия по переработке мусора в Заволжском районе Ульяновска, она составила около 500 кв. м; пострадавших нет.

Ранее Минприроды Ульяновской области, ссылаясь на предварительную информацию, сообщило, что горит 1 тыс. кв. м свалки.

"В Заволжском районе города Ульяновска произошло загорание мусорных отходов на территории предприятия по переработке мусора ООО "Промутилизация". Происходило горение мусора на площади около 500 кв. метров, пострадавших нет", - отмечается в сообщении МЧС.

На утро 30 ноября происходит тление мусора с горением мелкими очагами. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Полигон расположен на выезде из города, недалеко от Димитровградского шоссе. ООО "Промутилизация" занимается сбором и транспортировкой опасных отходов, утилизирует отходы нефтепродуктов.