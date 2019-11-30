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"Алые паруса" получили главную награду конкурса Best Event Awards World

В конкурсе участвовали представители из 29 стран

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проект Пятого канала - праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге - получил главную награду конкурса Best Event Awards World в номинации "Iconic Event Award 2019". Об этом сообщается на сайте телеканала.

В конкурсе, который проходил с 27 по 30 ноября, участвовали представители из 29 стран. При оценке проектов организаторы учитывали креативность идеи, использование инноваций, исполнение, достижение заявленных целей и другие критерии. Заявки участников рассматривались в 23 категориях.

Фестиваль также награжден серебряными статуэтками в номинациях за лучшее музыкальное мероприятие (Best Musical Event 2019) и лучшее учреждение, организовавшее мероприятие (Best Bea World Agency 2019).

"Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в честь выпускников школ в конце июня в Санкт-Петербурге. Они внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двух десятках европейских стран. Впервые праздник был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.

В 2016 году на Best Event Awards World фестиваль получил первое место в номинации "Лучшее публичное мероприятие" (Best Public Event).

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