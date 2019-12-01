В Хабаровске восстановили теплоснабжение более 30 домов после прорыва теплотрассы

ТАСС, 1 декабря. Специалисты устранили прорыв теплотрассы в Хабаровске, из-за которого в воскресенье при морозе до 15 градусов без отопления и горячей воды остались жители 31 многоэтажки, пяти домов частного сектора и два социально значимых объекта, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

"По состоянию на 19:20 (12:20 мск) ремонтные работы на месте порыва теплотрассы на улице Аксенова завершены. Теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация о прорыве теплотрассы на улице Аксенова в районе Пятой площадки поступила в оперативные службы около 18:00 по местному времени (11:00 мск). На месте работала бригада "Тепловые сети" в составе десяти человек, а также три единицы техники.