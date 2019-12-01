{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске восстановили теплоснабжение более 30 домов после прорыва теплотрассы

В ремонтных работах участвовали десять человек и три единицы техники

ТАСС, 1 декабря. Специалисты устранили прорыв теплотрассы в Хабаровске, из-за которого в воскресенье при морозе до 15 градусов без отопления и горячей воды остались жители 31 многоэтажки, пяти домов частного сектора и два социально значимых объекта, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

"По состоянию на 19:20 (12:20 мск) ремонтные работы на месте порыва теплотрассы на улице Аксенова завершены. Теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация о прорыве теплотрассы на улице Аксенова в районе Пятой площадки поступила в оперативные службы около 18:00 по местному времени (11:00 мск). На месте работала бригада "Тепловые сети" в составе десяти человек, а также три единицы техники.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Денис Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Мариса Янсонса
Пианист подчеркнул, что Янсонс был одним из самых гениальных и добрых людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС