Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с аварией с автобусом в Забайкалье

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с падением рейсового автобуса с моста на лед замерзшей реки в Забайкалье. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы СЕ.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Глубоко опечалена и шокирована новостью, пришедшей из российской Восточной Сибири о трагической аварии туристического автобуса, повлекшей потерю стольких человеческих жизней, - отметила Бурич. - От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашего сочувствия и солидарности с семьями погибших. Искренне желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной аварии".

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.