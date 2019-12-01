{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с аварией с автобусом в Забайкалье

Мария Пейчинович-Бурич пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с падением рейсового автобуса с моста на лед замерзшей реки в Забайкалье. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы СЕ.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Глубоко опечалена и шокирована новостью, пришедшей из российской Восточной Сибири о трагической аварии туристического автобуса, повлекшей потерю стольких человеческих жизней, - отметила Бурич. - От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашего сочувствия и солидарности с семьями погибших. Искренне желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной аварии".

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Теги
РоссияДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Около тысячи человек остались без электричества на юго-востоке Франции из-за дождя
По данным Météo-France, за 12 часов в отдельных районах на юго-востоке страны выпало до 120 мм осадков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС