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Власти Новочеркасска могут выплатить по 1 млн рублей новым врачам инфекционной больницы

Врачам также могут предоставить жилье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Новочеркасска ищет новых врачей в специализированную инфекционную больницу города, откуда ранее уволились сотрудники стационара, что привело к остановке приема новых пациентов. Как в воскресенье сообщили в пресс-службе правительства региона, власти готовы предоставить врачам жилье, также рассматривается вопрос о единовременной выплате в размере одного млн рублей.

"В настоящее время администрация города Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, также администрация города ведет работы по проектированию строительства новой многопрофильной больницы на 900 мест, в котором предусмотрен отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля. "В настоящее время медицинская помощь жителям города Новочеркасска оказывается в штатном режиме в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

По данным властей, больные с инфекционными заболеваниями будут доставляться из Новочеркасска автомобилями скорой помощи на стационарное лечение в профильные отделения центральной районной больницы Аксайского района Ростовской области и городской больницы Ростова-на-Дону. Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в детской городской больнице Новочеркасска.

Как ранее сообщала администрация города, в Специализированной инфекционной больнице Новочеркасска работали три врача стационарного отделения. Двое врачей возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. По данным администрации, доктор-инфекционист - заведующий отделением - находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

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РоссияРостовская область
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