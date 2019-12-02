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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Четверо пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье находятся в реанимации

Из числа госпитализированных никто не умер

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Четверо из 19 госпитализированных после падения автобуса с моста в Забайкальском крае находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Из числа госпитализированных никто не умер. Двое пострадавших находятся в больнице Нерчинска, семь - в Шилке, четверо - в Сретенской ЦРБ, шестеро - в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите. Четверо - в реанимации ККБ", - сказали в пресс-службе.

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Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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