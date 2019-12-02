Состояние доставленных в Читу пострадавших после ДТП в Забайкалье стабилизировалось

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Состояние шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, доставленных в Краевую клиническую больницу в Чите, стабильно. Четверо их них остаются в реанимации. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Краевой клинической больнице.

"Вчера поздно вечером к нам доставлены шесть пациентов с места ДТП. Четверо на сегодняшний день находятся в отделении реанимации, двое находятся в [хирургическом] отделении. Те, которые в отделении, [их] состояние расценивается как средней степени тяжести, у тех, кто в реанимации - тяжелое состояние. На сегодняшний день, состояние пациентов стабильное, они получают все необходимое лечение", - сказал представитель учреждения.

Он добавил, что "все необходимое для оказания помощи в больнице есть, прогнозы - благоприятные".

Кроме того, по словам представителя больницы, медучреждение готово принять пострадавших, которые остаются в районных стационарах.

Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что муниципалитет выплатит по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных - водитель из Читы и 16 пассажиров. Все погибшие пассажиры - жители Сретенского района.

Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ. 2 декабря объявлен днем траура в Забайкалье.