Около 25 млн рублей потребуется для выплат компенсаций после ДТП с автобусом в Забайкалье

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкалья направят около 25 млн рублей из резервного фонда правительства региона для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении автобуса с моста в Забайкальском крае, сообщил в понедельник журналистам и.о. вице-премьера края по финансовым вопросам Андрей Кефер.

"В соответствии с федеральными правилами мы определили размер компенсаций: по 1 млн рублей за погибших, по 400 тыс. рублей - пострадавшим средней и тяжелой степени, по 200 тыс. рублей - пострадавшим легкой степени. Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списков. Пока неясно, о какой точной сумме идет речь, медики определяют степень травм, но ориентировочно около 25-27 млн рублей будет направлено на эти цели из резервного фонда правительства края", - сказал Кефер, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава администрации Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил, что для оплаты ритуальных услуг родственникам погибших местные власти выделят по 100 тыс. рублей

"Родственникам погибших будет оказана адресная помощь: 100 тыс. рублей для погребения каждого погибшего, на приобретение всего необходимого - памятника, оградки. Начата работа по покупке могил в Сретенске, в других поседениях района. Все погибшие будут доставлены спецмашинами до мест захоронения", - сообщил Закурдаев.

Он также отметил, что помощь также будет оказана родственникам пострадавших, которые госпитализированы, до которых необходимо добираться транспортом. "Работаем над вопросом транспортировки в районные больницы, где находятся пострадавшие, в том числе в Читу за счет бюджетных средств будем доставлять родственников госпитализированных пострадавших", - добавил собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, в Сретенске у морга организован пункт, где работают психологи, они оказывают помощь родным погибших в ДТП, участвующим в опознании тел. "На настоящий момент опознано семь тел погибших из девятнадцати, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Всего задействовано 11 психологов МЧС России, Министерства обороны РФ и служб края, они оказывают помощь, в том числе пострадавшим: специалисты помогают людям выйти из шокового состояния".