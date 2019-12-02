{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведущую из Грузии в Россию дорогу открыли для прицепного и полуприцепного транспорта

Ранее ее закрыли для большегрузов из-за снегопада и гололеда

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии очистили от снега дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, и открыли ее для прицепного и полуприцепного автотранспорта. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате осуществленных работ по очистке от снега на участке Гудаури - Коби движение для прицепного и полуприцепного автотранспорта восстановлено. На данном этапе передвижение по автомобильной дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения (граница с РФ) разрешено для всех видов автотранспорта", - сказано в сообщении.

Дорога, ведущая к РФ, была закрыта для большегрузов в воскресенье во второй половине дня.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Онлайн
Пресс-конференция Деда Мороза о праздновании Нового года. Видеотрансляция
В рамках мероприятия зрители могут познакомиться с живым символом наступающего года Крысы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС