Ведущую из Грузии в Россию дорогу открыли для прицепного и полуприцепного транспорта

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии очистили от снега дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, и открыли ее для прицепного и полуприцепного автотранспорта. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате осуществленных работ по очистке от снега на участке Гудаури - Коби движение для прицепного и полуприцепного автотранспорта восстановлено. На данном этапе передвижение по автомобильной дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения (граница с РФ) разрешено для всех видов автотранспорта", - сказано в сообщении.

Дорога, ведущая к РФ, была закрыта для большегрузов в воскресенье во второй половине дня.