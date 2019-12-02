Жители Забайкалья организовали стихийные мемориалы после ДТП с автобусом

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Стихийные мемориалы появились в Чите и Сретенске, а также возле места падения с моста в Забайкальском крае рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 человек, сообщили ТАСС в районных администрациях.

"Жители Сретенска несут цветы, венки, свечи и детские игрушки. <…> Это инициатива самих жителей города", - сказал ТАСС главный редактор районной газеты "Советское Забайкалье" Александр Почекунин. Стихийный мемориал появился и на самом мосту через реку Куэнга, с которого 1 декабря упал рейсовый автобус. Там тоже много детских игрушек.