ФСИН опровергла информацию о сокамерниках экс-полковника Захарченко с ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Республике Мордовия опровергло, что экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в мордовской колонии вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом осужденными.

"Информация, размещенная в сети Интернет об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Д. Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в исправительную колонию", - отметили в УФСИН.

Там подчеркнули, что "ВИЧ-инфицированнных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет". Кроме того, поскольку это исправительная колония для бывших сотрудников правоохранительных органов, "наличие таких заболеваний здесь минимальное".