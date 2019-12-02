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Дело полковника Захарченко

ФСИН опровергла информацию о сокамерниках экс-полковника Захарченко с ВИЧ-инфекцией

Там также сообщили, что сейчас осужденный находится в карантинном отделении

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Республике Мордовия опровергло, что экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в мордовской колонии вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом осужденными.

"Информация, размещенная в сети Интернет об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Д. Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в исправительную колонию", - отметили в УФСИН.

Там подчеркнули, что "ВИЧ-инфицированнных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет". Кроме того, поскольку это исправительная колония для бывших сотрудников правоохранительных органов, "наличие таких заболеваний здесь минимальное".

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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