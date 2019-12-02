Кузнецова сообщила о смерти четырех детей при падении автобуса с моста в Забайкалье

ТАСС, 2 декабря. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что среди 19 погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло в воскресенье в Забайкальском крае, есть четверо несовершеннолетних. Об этом она написала в понедельник на своей странице в Facebook.

"По нашей информации, 19 человек погибли, из них четверо несовершеннолетних, родители троих из них в больнице. Еще один ребенок пострадал, находится также под наблюдением в больнице. Врачи смогли спасти беременную женщину и ее малыша", - написала Кузнецова.