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Дирижера Мариса Янсонса похоронят 9 декабря на Литераторских мостках в Петербурге

Прощание с народным артистом пройдет 5 декабря в Большом зале Филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Всемирно известный дирижер, народный артист РФ и лауреат международной премии Grammy Марис Янсонс, который умер накануне в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни, будет похоронен в некрополе "Литераторские мостки" 9 декабря. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в комитете по культуре города.

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"Прощание пройдет 5 декабря в Большом зале Филармонии, похороны 9 декабря на Литераторских мостках", - рассказали в пресс-службе комитета.

Литераторские мостки Волкова кладбища - исторический некрополь в центральной части Санкт-Петербурга, включающий около 500 надгробных памятников. Он ведет свою историю с конца XVIII века, здесь похоронены многие деятели отечественной культуры, в том числе писатели Александр Радищев, Николай Лесков, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, поэты Александр Блок и Ольга Берггольц, ученые Дмитрий Менделеев, Иван Павлов и Александр Попов, композитор Василий Соловьев-Седой, балерина Агриппина Ваганова и многие другие. Здесь же находится мемориал семьи Ульяновых. С 1935 года некрополь имеет статус музейного и является филиалом Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.

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