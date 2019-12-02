СФ: законопроект против семейного насилия позволит избежать нарушений при его применении

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный рабочей группой Совета Федерации и опубликованный для общественного обсуждения, позволит избежать злоупотреблений в ходе правоприменительной практики. Такое мнение выразила в понедельник первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

"В проекте дается много понятий, в том числе и определение, что такое семейно-бытовое насилие. На мой взгляд, такой подход позволит избежать злоупотреблений в практике применения закона. И в целом отвечает на вопрос о том, что закон про профилактику семейного насилия, а не про вмешательство в семью", - сказала Бокова, слова которой приводит пресс-служба СФ.

При этом она подчеркнула, что все поступившие замечания необходимо будет тщательно проанализировать. Сенатор отметила, что законопроект направлен на применение мер защиты в отношении супругов, в том числе бывших, лиц, имеющих общего ребенка (детей), близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц, связанных свойством.

По ее словам, нарушителем норм, содержащихся в проекте, может быть лицо, достигшее 17 лет. При этом профилактическое воздействие осуществляется в формах, перечень которых дается в законопроекте. Это правовое информирование, профилактическая беседа, помощь в социальной адаптации и реабилитации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, применение специализированных психологических программ, выдача защитного предписания, а также судебного защитного предписания.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.