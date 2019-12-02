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Теракт на Лондонском мосту

В Лондоне почтили память погибших при теракте на Лондонском мосту

Также памятное мероприятие прошло в Кембридже

ТАСС, 2 декабря. Мероприятия в память жертв теракта на Лондонском мосту прошли в понедельник в британской столице. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

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На встрече, которая прошла в лондонском Сити, буквально в паре километров от места атаки, присутствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и мэр столицы Садик Хан. "Лучший способ победить эту ненависть - это не озлобляться друг на друга, а сконцентрироваться на ценностях, которые заставляют нас черпать надежду в героизме рядовых жителей Лондона и экстренных служб, ринувшихся навстречу опасности", - заявил Хан. Помимо этого, памятное мероприятие прошло в Кембридже, где учились обе жертвы теракта.

Британский парламент в 11 часов по местному времени (14:00 мск) почтил память жертв теракта минутой молчания. На Лондонский мост, движение на котором возобновилось утром в понедельник, приносят цветы и открытки. В художественной галерее Гилдхолл открыта книга соболезнований.

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ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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