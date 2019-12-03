Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Шесть пострадавших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии, четверо из них - в реанимации краевой клинической больницы в Чите. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в Шилкинской больнице. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии - одна женщина, сегодня бригада центра медицины катастроф вновь вылетит в медицинскую организацию. Там состоится видеоконференция с институтом имени Бурденко, если позволит состояние больной, будет рассматриваться вопрос ее транспортировки в Читу или Москву", - сказали в пресс-службе.

Из 17 доставленных в Читу пострадавших 15 пациентов проходят лечение в краевой клинической больнице. Еще одна 12-летняя девочка - в краевой детской клинической больнице. Один человек от госпитализации отказался.

"Помимо тех четырех пациентов, которые помещены в реанимацию, остальные госпитализированы в разные профильные отделения в состоянии средней степени и удовлетворительном", - добавили в министерстве.

В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших, включая мужчину в тяжелом состоянии.