Интернет-словарь Dictionary.com выбрал слово года

По мнению создателей словаря, данный термин выделялся в "темах дискуссий, преобладавших в 2019 году". Таковыми Dictionary.com называет изменение климата, насилие с применением огнестрельного оружия, положение демократических институтов. Среди других вопросов, при обсуждении которых часто звучало прилагательное "экзистенциальный", онлайн-словарь выделяет протесты в Гонконге, Brexit, пожар в соборе Парижской Богоматери. Кроме того, оно нередко появлялось в популярной культуре.

"Слово "экзистенциальный" обрамляло разговоры о сюжетах, которые определили 2019 год во всех областях и во всем мире <...> Оно отражает чувство борьбы за выживание - в прямом и переносном смысле - нашей планеты, наших близких, нашего образа жизни. [Термин] "экзистенциальный" также заставляет нас задавать важные вопросы о том, кто мы есть, в чем наша цель перед лицом различных вызовов, а также напоминает нам, что мы можем делать выбор относительно нашей жизни и того, как мы отвечаем на эти вопросы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Dictionary.com.

Изменение климата

Как отмечают эксперты Dictionary.com, интернет-пользователи чаще обычного искали значение слова "экзистенциальный" на протяжении всего 2019 года. Участились эти поиски после того, как политики использовали этот термин при описании опасностей, вызываемых изменением климата на планете. Так, в конце февраля число соответствующих поисковых запросов увеличилось на 179% после того, как претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года сенатор Берни Сандерс назвал изменение климата "экзистенциальным кризисом, который затрагивает" не только нынешнее, но и будущие поколения.

Росту "популярности" этого прилагательного способствовали также пожары в Амазонии и обрушившийся в начале сентября на Багамские острова ураган "Дориан" - при их описании многие СМИ и международные организации также прибегали к этому термину.

Еще одной причиной увеличения интереса пользователей всемирной паутины к слову "экзистенциальный" Dictionary.com называет речи шведской экологической активистки Греты Тунберг.

"Экзистенциальная тема" часто поднималась и в марте, после стрельбы в мечетях новозеландского Крайстчерча. В результате той атаки погибли 50 человек, столько же получили ранения. Значение слова "экзистенциальный" многие также искали в августе на фоне стрельбы в городе Эль-Пасо (штат Техас).

Следующий "поисковый всплеск" Dictionary.com зафиксировал 11 июня, когда бывший вице-президент США Джозеф Байден, выступая перед сторонниками в штате Айова, назвал главу вашингтонской администрации Дональда Трампа "экзистенциальной угрозой Америке". Байден заявил, что хозяин Белого дома подрывает основополагающие ценности Соединенных Штатов.

"Нет, мы не собираемся вдаваться здесь в политику, но не вызывает сомнений то, что использование Байденом [термина] "экзистенциальный" привело к росту количества поисковых запросов более чем на 1000%", - отметили создатели словаря.