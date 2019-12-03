Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представителям защиты командира экипажа сгоревшего при посадке в Шереметьево авиалайнера SSJ 100 было отказано в возобновлении предварительного расследования по делу. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Митусова, представляющая интересы пилота Дениса Евдокимова.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Нами было заявлено 28 различных ходатайств, в том числе мы обращались к Бастрыкину с ходатайством о возобновлении расследования, нам было отказано", - сказала она.

Митусова отметила, что следствие было проведено в кратчайшие сроки, не характерные для расследования подобных дел.

"Следствием рассматривалась лишь одна версия, версия неисправности конкретного судна, ошибка при конструировании самолета не рассматривались", - добавила она, отметив, что следствие пытается сделать ее подзащитного "крайним".

После ознакомления с материалами дела потерпевшей стороной, ознакомление начнет пилот и его защита.

Если обвинительное заключения будет утверждено прокуратурой, дело будет слушаться в Химкинском городском суде.

Крушение SSJ-100

Самолет "Аэрофлота", вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следователи по уголовному делу о катастрофе вменяют командиру экипажа Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнером при посадке. Он находится под подпиской о невыезде, вину не признает.

Как заявил ранее руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис, большинство пассажиров SSJ 100 погибли не от удара, а от отравления опасными веществами при горении пластиковой обшивки салона. По его словам, пассажиры не успели использовать кислородные маски, так как все произошло очень быстро, большинство людей погибли в креслах, так и не успев отстегнуться и среагировать на происходящее.