Российские школьники стали хуже читать и считать

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности. Такие данные приводятся в кратком отчете по результатам исследования, опубликованном во вторник на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, она реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность и проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Прошлое исследование проведено в 2015 году, а в 2018 году в нем участвовали около 600 тыс. школьников из 79 стран мира, в том числе 7608 обучающихся из России.

"Средний балл по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), по естественно-научной грамотности - 478 баллов (487 в 2015 году), по математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году)", - сообщается в отчете.

Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю позицию, по математической - с 23-й на 30-ю позицию, по естественно-научной грамотности - с 32-й на 33-ю строчку. Лидерами по всем трем направлениям стали Китай и Сингапур.

В Минпросвещения, комментируя итоги исследования, тем не менее подчеркнули, что, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA включили Россию в 18 из 79 стран "с устойчивым прогрессом качества школьного образования".

"В представленном итоговом докладе о результатах PISA 2018 отмечается, что с 2000 года наблюдается повышение среднего балла российских учащихся по читательской грамотности на 17 баллов, а по сравнению с 2009 годом (годом корректировки шкалы по читательской грамотности) - на 20 баллов, что отмечено в международном отчете как позитивный тренд изменений по читательской грамотности", - прокомментировали итоги в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве также добавили, что с 2003 года на 20 баллов повысились результаты и в математической грамотности. В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.