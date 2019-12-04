Глава Пермского края поручил правительству помочь семье погибшей при стрельбе

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников в среду поручил заместителю председателя правительства региона по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяне Абдуллиной оперативно оказать помощь семье женщины, которая погибла при стрельбе в Орджоникидзевском районе Перми.

"Татьяна Юрьевна, надо семье погибших оказать необходимую поддержку, когда все обстоятельства будут установлены, оперативно все", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Перми, глава города Дмитрий Самойлов также поручил департаменту социальной политики помочь в организации похорон погибшей при стрельбе женщины. Кроме того, Самойлов сообщил ТАСС, что в городе после инцидента усилят меры безопасности. "Обязательно [будут усилены меры безопасности]. Тем более, что впереди новогодние праздники. Безусловно, безопасность и спокойствие горожан - это тема номер один. В ближайшее время будет проходить заседание комиссии, на котором во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными структурами будут рассмотрены все вопросы безопасности", - сказал он.