В Забайкалье прошли первые похороны погибших при падении автобуса в реку

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Первые похороны погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае прошли в среду в Сретенском районе. Об этом сообщил ТАСС глава муниципалитета Алексей Закурдаев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Похороны сегодня прошли в городе Сретенске, селах Алия, Ломы, Молодовское. Завтра нам предстоит проститься еще с четырьмя погибшими, в том числе с мальчиком-восьмиклассником. Будут похороны и в пятницу", - сказал Закурдаев.

Главный редактор районной газеты "Советское Забайкалье" Александр Почекунин добавил, что на похороны в Сретенске пришли десятки местных жителей: "Среди тех, с кем сегодня простились - сотрудник ГИБДД, моряки-пограничники (в Сретенском районе базируется отряд пограничных катеров - прим. ТАСС), их многие знали".

Все 19 погибших в аварии опознаны, 17 из них - жители Сретенского района, двое - из Читы.